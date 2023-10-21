Усик – Ф'юрі: менеджер "Циганського короля" розсекретив дату бою за звання "абсолюта"

Українець та британець планують побитися ще до кінця 2023 року.

Спенсер Браун, менеджер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, розповів, коли його клієнт повинен провести поєдинок проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

За його словами, команди обох боксерів націлені на те, щоб об'єднавчий бій відбувся 23 грудня цього року.

"Вчора я мав розмову з менеджерами Усика. Ми повністю орієнтуємося на 23 грудня. Ми готуємося до поєдинку цілого покоління. Такого не було 20 років і, мабуть, не повториться наступні 20 років, якщо взагалі колись станеться.

Це мінне поле, і вам потрібні конкретні інгредієнти, щоб із цього спекти торт. Наразі Френк Воррен (промоутер Ф'юрі – прим.) виконує чудову роботу, як і його син Джордж. Вони прекрасно працюють. Зараз я можу вам категорично сказати, що ми націлені на 23 грудня, тому більше нас ніхто не хвилює", – сказав Браун у коментарі Boxing King Media.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Раніше повідомлялося, що легендарний Евандер Холіфілд дав прогноз на бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі.

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