Усик – Ф'юрі: найкращі моменти бою-реваншу (відео)

У ніч проти 22 грудня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою-реванші, захистивши титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Боксери пройшли повну дистанцію з 12 раундів, після яких Усик був оголошений переможцем одноголосним рішенням суддів: тричі по 116-112.

До вашої уваги відеоогляд поєдинку-реваншу між Усиком і Ф'юрі.

Огляд бою-реваншу Усик – Ф'юрі

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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