Усик – Ф'юрі: найкращі моменти бою за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

У ніч проти 19 травня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Поєдинок у саудівському в Ер-Ріяді тривав всі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику – 115-112, 114-113 та 113-114.

Зазначимо, що наприкінці дев'ятого раунду Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Після серії ударів від українця "Циганський король" повис на канатах, а рефері відраховував британцю до восьми. Потім бій поновився, але одразу пролунав гонг, що дало Тайсону паузу для відновлення.

До вашої уваги відео найкращих моментів переможного для українського боксера поєдинку.

Усик – Ф'юрі: відеоогляд бою за звання абсолютного чемпіона світу

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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