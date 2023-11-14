Усик – Ф'юрі: названо нову дату бою за звання абсолютного чемпіона світу

Українець і британець планують зійтися в ринзі вже у лютому наступного року.

Стало відомо, коли відбудеться довгоочікуваний поєдинок між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє International Boxing News, об'єднавчий бій між українцем і британцем розраховують влаштувати 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

За інформацією джерела, боксери вже підписали контракт. Офіційне оголошення поєдинку очікується цього тижня.

Нагадаємо, спочатку планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже не вперше. 29 квітня 2023-го боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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