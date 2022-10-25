Усик - Ф'юрі: названо нову дату потенційного бою за звання абсолютного чемпіона світу

Українець та британець можуть навесні 2023 року провести поєдинок у Саудівській Аравії.

Стали відомі нові деталі можливого бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє авторитетний журналіст ESPN Майк Коппінджер, між командами українського і британського боксерів тривають переговори щодо організації їхнього об'єднавчого поєдинку.

Джерело стверджує, що битва між Усиком і Ф'юрі може відбутися в березні наступного року в Саудівській Аравії.

Зазначимо, що перед цим "Циганський король" 3 грудня 2022 року проведе третій поєдинок зі своїм співвітчизником Дереком Чісорою. Його Ф'юрі розглядає як етап підготовки до майбутнього протистояння з українським чемпіоном.

Нагадаємо, в ніч проти 21 серпня 2022 року Усик переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Після перемоги над Джошуа українець висловив бажання битися з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але водночас заявив, що 2022 року вже не планує виходити на ринг. У зв'язку з цим Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року, але команди британців не змогли домовитися про організацію бою.

Усик - Ф'юрі: послужний список боксерів

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

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