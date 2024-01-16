Усик – Ф'юрі: оголошено повний андеркард історичного вечора боксу в Саудівській Аравії

Стало відомо, які бої відбудуться в андеркарді поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Перед битвою Усик – Ф'юрі глядачі побачать ще сім поєдинків, з яких два будуть титульними.

Реванш проведуть австралієць Джей Опетая та латвієць Майріс Брієдіс. У липні 2022 року Опетая переміг одноголосним рішенням суддів та відібрав у Брієдіса титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі.

Крім того, британець Джо Кордіна захищатиме титул IBF у другій напівлегкій вазі в поєдинку проти Ентоні Какаче.

Зазначимо, що в андеркарді поєдинку Усик – Ф'юрі також битиметься росіянин Сергій Ковальов. Суперником боксера з держави-терористки буде швед Робін Сафар.

Список боїв андеркарду Усик – Ф'юрі

Джей Опетая – Майріс Брієдіс (за титул IBF у важкій вазі)

Джо Кордіна – Ентоні Какаче (за титул IBF у другій напівлегкій вазі)

Сергій Ковальов – Робін Сафар

Айзек Лоу – Хассібула Ахмад

Мойзес Ітаума – суперника ще не визначено

Баходір Жалолов – суперника ще не визначено

Девід Ньїка – суперника ще не визначено

✅ Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, Feb 17 in Riyadh. pic.twitter.com/yW862CjPAi — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024

Вечір боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія), головною подією якого стане об'єднавчий поєдинок між Усиком і Ф'юрі, відбудеться 17 лютого 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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