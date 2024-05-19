Усик – Ф'юрі: оприлюднено статистику ударів бою за звання абсолютного чемпіона світу

Британець викинув більше ударів, але українець був точнішим.

Стали відомі статистичні підсумки бою, в якому українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Поєдинок у саудівському в Ер-Ріяді тривав всі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу Усику – 115-112, 114-113 та 113-114.

Після завершення бою була опублікована детальна статистика ударів Усика та Ф'юрі в цьому поєдинку.

За весь бій Ф'юрі викинув 496 ударів, 157 з яких були точними. На рахунку Усика 407 ударів, 170 з яких були влучними.

Українець зробив 48 з 147 точних джебів та 122 з 260 силових ударів. Британець доніс до цілі 62 з 286 джеби та 95 з 210 силових ударів.

Here is the #FuryUsyk @CompuBox as you can see Usyk just like he did in the Joshua fights proved he’s at his best in the later rounds pic.twitter.com/A6TdDWz5kp — Robert Littal BSO (@BSO) May 18, 2024

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

"У його країні триває війна": Ф'юрі не визнав поразку від Усика та заговорив про реванш

Усик – Ф'юрі: найкращі моменти бою за звання абсолютного чемпіона світу (відео)

"Батьку, ми це зробили": відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі