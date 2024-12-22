Усик – Ф'юрі: оприлюднено суддівські записки бою-реваншу

Після рівної першої половини поєдинку українець був явно кращим у другій.

Оприлюднено суддівські записки бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, в якому українець переміг британця і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

За підсумками 12 раундів всі троє суддів одноголосно віддали перемогу українському боксеру: 116-112, 116-112, 116-112.

У Мережі з'явилося фото суддівських записок, де детально видно, які раунди забрав Усик, а в яких кращим був Ф'юрі.

Як можна побачити з оцінок суддів, після першої половини поєдинку українець і британець йшли нарівні. Двоє суддів після шести раудів мали рахунок 57-57, а третій мав результат 56-58 на користь "Циганського короля".

Проте друга половина бою минула за домінування українця. Двоє суддів віддали Усику по п'ять з шести останніх раундів, а один взагалі побачив перемогу Олександра в кожному раунді від 7-го до 12-го включно.

Суддівські записки бою-реваншу Усик – Ф'юрі / Фото: x.com/Queensberry

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика в реванші. Також українець розповів, кому присвячує перемогу над британцем.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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