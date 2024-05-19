Усик – Ф'юрі: оприлюднено суддівські записки бою за звання абсолютного чемпіона світу

Оприлюднено суддівські записки бою, в якому українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Поєдинок у саудівському в Ер-Ріяді тривав всі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням віддали перемогу українському боксеру – 115-112, 114-113 та 113-114.

Як показують суддівські записки, вирішальним для перемоги Усика став дев'ятий раунд, у якому українець відправив британця в нокдаун. Усі судді оцінили його з рахунком 10-8 на користь Усика.

Одноголосними судді були у восьми раундах з дванадцяти: Усик виграв 1, 8, 9 і 10 раунди, а Ф'юрі – 5, 6 7 і 12.

Загалом за бій один суддя (іспанець Палермо) віддав сім раундів Усику, інший (американець Фітцджеральд) – сім раундів Ф'юрі. На записках третього судді (канадець Меткалф) – по шість раундів за українцем і британцем.

Суддівські записки бою Усик – Ф'юрі

Мануель Олівер Палермо (Іспанія): 115-112 (перемога Усика)

Марк Фітцджеральд (США): 113-115 (перемога Ф'юрі)

Крейг Меткалф (Канада): 114-113 (перемога Усика)

Раніше було оприлюднено статистику ударів бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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