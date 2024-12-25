Усик – Ф'юрі: опубліковано повне відео бою-реваншу

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх виклав у вільний доступ повне відео бою-реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, в якому українець переміг британця і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Напружений поєдинок відбувся в ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). За підсумками 12 раундів судді одноголосно віддали перемогу українському боксеру: тричі по 116-112.

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Повне відео бою-реваншу Усик – Ф'юрі

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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