Усик – Ф'юрі: прогнози відомих боксерів, тренерів та промоутерів на бій-реванш

Уже в суботу, 21 грудня, український володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) проведе бій-реванш з британським ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

В очікуванні другого поєдинку відомі боксери, тренери та промоутери розділилися у своїх прогнозах. Хтось вважає фаворитом реваншу Усика, а хтось схиляється на користь Ф'юрі.

Розповідаємо, що прогнозують і на кого ставлять представники боксерського світу в реванші Усик – Ф'юрі.

Майк Тайсон, ексчемпіон світу

"Усик усіх здивував. Ф'юрі занадто загравався в ринзі. Йому потрібно серйозно ставитись до таких поєдинків і, сподіваюся, він отримає інший результат у реванші".

Леннокс Льюїс, ексчемпіон світу

"Я думаю, що Ф'юрі зрозумів, що йому потрібно робити наступного разу, він зробив недостатньо у першому бою. Йому потрібно зробити набагато більше. Мені подобається, коли Тайсон трохи важчий та не так багато рухається.

Спочатку він повинен перемогти самого себе. Він уже проходив через ці речі раніше, тому я думаю, що він зможе це зробити, Тайсон знає, як перемогти Усика. Ф'юрі вже переживав падіння і підйом на висоту, він знає як повернутися, йому просто потрібно добре підготуватися.

Можна провести аналогію зі мною. Коли я програвав, я завжди повертався і перемагав у реванші. Щодня я прокидався, тренуючись заради свого суперника, був готовий до нього, думав про нього цілий день. Я сприймав це дуже серйозно".

Евандер Холіфілд, ексчемпіон світу

"Коли я зустрів Усика, він сказав мені: "Я збираюся зробити те саме, що зробив ти, стати абсолютним чемпіоном у важкій вазі, перейти до надважкої ваги і стати там чемпіоном". Я сказав: "Сил тобі". І знаєте що, він зробив це.

На цьому етапі своєї кар'єри і в цьому віці вони зможуть змінити лише якісь дрібниці. Усик – хлопець, який викидає багато ударів. У нього швидкі руки і чудові рефлекси. Він маленький, і, можливо, йому доведеться трохи отримати ударів, щоб потім віддати. Олександр буде робити те, що необхідно для перемоги.

Усик – хлопець, який весь час багато працює. Мені це подобається. Я теж був такою людиною, як Олександр – коли я мав працювати, я завжди викладався на повну.

Я думаю, що якщо Усик буде влучати постійно, він може нокаутувати Ф'юрі. У Тайсона є зріст і розмах рук, і він хороший боксер. Його важко дістати. Все залежить від часу, комбінаційності та таймінгу.

З якоїсь причини вони не зупинили перший бій у дев'ятому раунді. Я намагаюся не сперечатися, тому що я сам боєць. Я тренувався, щоб бути найкращим. Мені подобаються обидва ці хлопці. Вони обидва кваліфіковані, і хто б не виграв, він є гідним переможцем. Але мені подобається Олександр. Я думаю, що він переможе за очками".

Шеннон Бріггс, ексчемпіон світу

"Вважаю, що в реванші виграє Ф'юрі. Але це не буде легким поєдинком для Тайсона. Мені подобається Усик як боксер. На мій погляд, Усик – один з найкращих боксерів світу. Він не такий маленький, як гадають люди. Але повторюся, вважаю, що у реванші виграє Ф'юрі".

Рой Джонс-молодший, ексчемпіон світу

"Це важкий поєдинок. Мені подобається Ф'юрі в реваншах. Він чудово виправляє помилки, але в поєдинках проти звичайних боксерів. Усик – не звичайний боксер. Усик знає та вміє робити все. Він технічний, він розуміє бокс як спорт.

Але якщо він вийде на реванш такий: "я зробив це одного разу, вдруге буде легко", він програє. Бо Тайсон повернеться зовсім іншим. Він переможець, і коли він повернеться, він зробить все для перемоги.

Усик завершив попередній поєдинок на мажорній ноті. Тепер потрібно це відчуття в нього забирати, і це буде важко для Ф'юрі. Питання в тому, чи зможе Усик зняти з голови корону та продовжити те, що почав. Та чи зможе Тайсон внести корективи та змінити все".

Бернард Гопкінс, ексчемпіон світу

"Чи може перемогти Тайсон у реванші? Ні. Так, Усик малий хлопець, але у нього справді великі характер і талант. Я багато разів ставив на Ф'юрі у боях з іншими надважковаговиками, але Усик його прорахував, а той факт, що він менший, навіть допоможе йому.

Я просто думаю, що в Олександра такий боксерський IQ, з яким Тайсон Ф'юрі нічого не може зробити. Мені подобається Усик, ймовірно, він переможе достроково наприкінці бою, але не через один удар, рефері просто змилується над Ф'юрі та зупинить поєдинок".

Оскар Де Ла Хойя, ексчемпіон світу

"Так, Усик виграв перший поєдинок. Він повернеться з цим усім у реванші. Олександр буде кращим, швидшим, мудрішим, жорсткішим. Він знатиме, як впоратися з Тайсоном завдяки першому бою та впевненості, яку має.

Однак я думаю, що у Ф'юрі голова буде на місці цього разу. Ми не знали, що сталося... Він пережив трагедію, померла його дитина перед боєм. Давайте поговоримо про серце, з яким Тайсон тоді вийшов на ринг. Будь-хто б відмовився. Але Тайсон вийшов на ринг і бився з Усиком, це неймовірно. Так що я справді бачу рівний реванш, 50 на 50, але я повинен все-таки Тайсону віддати перевагу".

Менні Пак'яо, ексчемпіон світу

"Це хороший бій, обидва мають шанс на перемогу, але все залежить від того, хто докладе більше зусиль на тренуваннях. Передусім Ф'юрі потрібно бути в хорошій формі, якщо він хоче перемогти Усика. Якщо Тайсон буде у формі, тоді я думаю, йому буде легше. Я бачив його останній бій, він не був на 100% зосереджений на поєдинку".

Леймон Брюстер, ексчемпіон світу

"Я не знаю, що робитиме в ринзі Ф'юрі. Тайсон – великий хлопець, який має неймовірні навички. Я вважаю, що йому треба провести поєдинок з Усиком так, як він бився з Вайлдером. Потрібно постійно пресингувати українця, використовувати перевагу у вазі, бути грубим з Усиком.

Тайсон повинен використати свої довгі руки та тримати Олександра на дистанції. Важливо змусити суперника страждати, щоб дістатися до нього через довгий джеб... Пам'ятаєте, як робив Кличко? Ти підходив до нього, він клінчував і ти швидко втомлювався".

Джордж Гроувз, ексчемпіон світу

"Насправді, я бачу тільки той самий результат. Усик – винятковий боєць покоління. У Ф'юрі була своя епоха, а тепер настала епоха Усика. Я думаю, що, якщо вони знову битимуться, то Усик внесе зміни, знову стане кращим і знову переможе Ф'юрі. Це не означає, що це буде той самий бій, але я думаю, що буде той самий результат".

Ентоні Джошуа, ексчемпіон світу

"Я двічі бився з Олександром Усиком і можу сказати, що він феноменальний боксер, робить все як слід. Я б сказав, що він виконує справді чудову роботу на рингу.

Я ніколи не бився з Тайсоном Ф'юрі, тому не можу судити, що він робитиме під час поєдинку, або як це – зустрітися з ним. Виходячи тільки з того, що знаю, я повинен сказати, що Усик переможе".

Деонтей Вайлдер, ексчемпіон світу

"Тут справа в тому, хто і як себе покаже у бою. Часто у нас бувають хороші дні та погані дні. Ти ніколи не знаєш, що буде. Якби треба було обирати переможця реваншу, то я назвав би Усика. Але подивимося, що станеться".

Чжан Чжилей, колишній тимчасовий чемпіон світу

"Я казав це раніше, кажу і зараз – Усик переможе. У нього була перевага у першому бою, Олександр знайшов спосіб завдати Тайсону поразки. Мій прогноз на цей бій? Усик його просто прикінчить, нокаутує".

Джозеф Паркер, ексчемпіон світу

"Перемагає завжди той, хто має більшу впевненість. Усик добре підготується до реваншу. Я недавно розмовляв з Тайсоном. Мені сподобалася його налаштованість на бій. Він точно дещо змінить і буде кращим у реванші.

Я бажаю йому всього найкращого під час його підготовки до бою, я бачу його налаштованість, сподіваюсь, Тайсон переможе".

Дерек Чісора, колишній суперник Усика та Ф'юрі

"Чи вірю я, що Тайсон може перемогти Олександра? Я дивлюся на його спаринг-партнерів у таборі. Особисто я не вірю, що всі вони зроблять його загрозою. Всі ці хлопці захоплюються Тайсоном. Вони стримуються під час спарингів. Це ті речі, які я бачу.

Що я бачу у підготовці Олександра – це зовсім інший підхід. Думаю, що Усик цього разу швидко почне і швидко закінчить. Він знає, що може завдати шкоди Ф'юрі, тому буде намагатися це зробити. Він постійно каже, що не залишить його в спокої. Я б хотів, щоб Тайсон переміг, але на цей момент шанси виглядають не надто обнадійливими".

Девід Аллен, колишній спаринг-партнер Усика та Ф'юрі

"Я думаю, що Ф'юрі переможе. Я спарингував з усіма, боксував. Тайсон – найкращий боєць, з яким я коли-небудь виходив на ринг. Він особливий. Усик теж чудовий, але він замалий.

Ф'юрі повинен був виграти перший бій. Якщо він виправить декілька речей, він нокаутує Усика".

Шон Портер, ексчемпіон світу

"Очікую, що Ф'юрі переможе в реванші. Він більший за Усика. На відміну від більшості бійців, Тайсон знає, як використати цю перевагу в габаритах, розмах рук і швидкість.

Весь реванш складеться так, як перша половина першого поєдинку. Весь бій мине таким чином. Сфокусований і рішучий Ф'юрі – це тихий і невпинний Ф'юрі".

Біллі Джо Сондерс, ексчемпіон світу

"Усик – особливий боєць, тому ви не можете відволікатися ні на мить. Ви повинні бути зібраним та сконцентрованим до фінального гонгу. Усик настільки класний, що будь-якої миті може статися все що завгодно. Тому Тайсон повинен бути постійно увімкненим і тоді легко переможе в реванші".

Амір Хан, ексчемпіон світу

"Цього разу Ф'юрі знає, які помилки він зробив у першому поєдинку. Він розуміє, що йому не можна стояти перед сильним Усиком. Олександр все ще має велику міць, і минулого разу Ф'юрі відчув її, так що він знає, що Усик піднявся у вазі, але все одно зберіг цю міць.

Тому я вважаю, що Ф'юрі буде на крок попереду. У кожному своєму реванші Ф'юрі завжди мав набагато кращий вигляд, так що він, ймовірно, зупинить Усика ближче до пізніх раундів".

Кріс Алгієрі, ексчемпіон світу

"Всі ми бачили, наскільки сильно домінував Ф'юрі у середині першого бою. Так, припустився помилки, пропустив удар і був приголомшений. Я погоджуюся з тим, що якби Тайсон не отримав шкоди в тій ситуації, то, можливо, досить впевнено переміг би. Але якщо ви запитаєте мене просто зараз, то я думаю, що Усик знову переможе".

Пол Маліньяджі, ексчемпіон світу

"Не знаю, чи може Ф'юрі бути тим самим після трьох боїв з Вайлдером. Вайлдер, можливо, найбільш нищівний панчер в історії. Ці пропущені удари назавжди залишаться з Ф'юрі. Це важкі бої, через які Тайсону довелося пройти. Тому я обираю Усика. Не думаю, що ще лишився старий Ф'юрі. Я не впевнений, що він може бути таким, як раніше. Я завжди любив Тайсона, але не впевнений, що він може повернутися".

Хорхе Лінарес, ексчемпіон світу

"Я за Усика, 100 відсотків. Я бачив їхню останню битву поглядів, Ф'юрі мав трохи наляканий вигляд. Не знаю, але мені здається, що цей бій може закінчитися нокаутом від Усика у 5-му чи 6-му раунді. Я так вважаю. Подивимося. Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку".

Майріс Брієдіс, ексчемпіон світу

"Якщо Ф'юрі підготується, не бухатиме і не тусуватиметься, буде зосередженим на цьому поєдинку, то Усику буде дуже важко. Йому й так не було легко. Якщо тоді я ставив 50 на 50, навіть, може, більше було на Усика, то в цьому бою, можливо, навіть 60 на Ф'юрі, 40 на Усика".

Тоні Белью, ексчемпіон світу

"Усик – найкращий природжений боксер-важковаговик, якого я коли-небудь бачив. Я просто ніколи не думав, що він виявиться досить великим для надважкої ваги. Чи вважаю я, що Ф'юрі зовсім не має шансів? Абсолютно ні. Але чи думаю, що він переможе? Ні. Я б знову віддав перевагу Усику. Я думаю, що це буде дуже близький бій, і Усик переможе за очками".

Дюк Маккензі, ексчемпіон світу

"Усик виграє бій-реванш. Я не бачу шансів на перемогу Тайсона. Він не зможе нокаутувати Усика. Цей хлопець непереможний і ще ніхто не знайшов тріщини у його обороні. До Ф'юрі багато запитань. Має поганий двигун? Він піддається розсіченням? Він падає? Йому треба підніматися, щоби виграти бій? Усику не треба робити нічого з цього. Хлопець ніколи не показував своїх слабких місць".

Майкл Мурер, ексчемпіон світу

"Тайсон Ф'юрі спарингував з шульгами, я впевнений, він думає, що все зробив правильно, щоб перемогти шульгу. Шугар Хілл Стюард чудово працює з ним, але у Олександра Усика просто є мізки, щоб зробити набагато більше. Раніше Ф'юрі не був серйозним боксером, він був у поганій формі. Усик завжди був у хорошій формі, завжди робив правильні речі. Так що Усик зупинить його, мабуть, у 10-му чи 11-му раунді. Я вважаю, що Усик переможе".

Ентоні Ярд, колишній претендент на титул чемпіона світу

"Якби я мав вибирати переможця, то я сказав би, що Олександр знову виграє. Усик знову переможе Ф'юрі. Коли Тайсон ухиляється, здається, що він просто дуріє, але насправді робить те, що дає результат. Якщо він стане занадто серйозним, це зіграє на руку Усику, бо Олександр зможе помітити його наміри.

Натомість Ф'юрі може просто почухати носа і застосовувати нестандартні методи. Він буде намагатися перебоксувати Усика, а українець, своєю чергою, буде переміщатися з боку в бік, заходячи на ближню дистанцію. Вважаю, що це буде надзвичайно цікавий поєдинок".

Малік Скотт, тренер Деонтея Вайлдера

"Я просто думаю, що Усик занадто впертий, щоб Ф'юрі міг з ним впоратись. Я думаю, що удари, які завдають тобі найбільшого болю – це ті, яких ти не бачиш. Не потрібно бути сильним панчером, щоб створити суперникам проблеми. Усик добре це розуміє.

Уболівальники думають, що Тайсон більший, тому може просто підійти до нього. Дідько, ніхто не може просто підійти до Усика. Я думаю, що Ф'юрі отримає ще більше побоїв, якщо він просто підійде до нього. Він потраплятиме у всілякі пастки. Не думаю, що Тайсон зможе перемогти Усика".

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі

"Я думаю, що Тайсон був близьким до того, щоб зупинити Усика в сьомому раунді. Він сппіймав його кілька разів і приголомшив. Я вірю, що у Ф'юрі є все необхідне, щоб нокаутувати Усика. Я бачив, як Усик отримував травми в попередніх боях від ударів по корпусу, а також від аперкота Тайсона. Його можна нокаутувати".

Едді Гірн, промоутер Ентоні Джошуа

"Реванш буде таким же чудовим поєдинком, як і перший бій. Якщо ви попросите мене бути максимально чесним, я б хотів, щоб виграв Ф'юрі. Він трохи дикий, ти насолоджуєшся ним більше, він більше розважає. Але якби ви мене запитали, куди б я поставив свої гроші, я б обрав Усика.

Усика просто складно перемогти. Особливо, коли він вже був з тобою в ринзі. Протягом бою він зазвичай аналізує тебе і розуміє, що йому потрібно робити. Він змусив Ф'юрі відступати в першому поєдинку. Це те, чого він ніколи не робив у надважкій вазі. Коли ти дивишся на розмір Тайсона, розумієш, що Усик зробив щось неймовірне.

Але Усик любить і коли його агресивно атакують. Це те що постійно казали Джошуа: "О, Ентоні, ти просто повинен бути агресивним. Просто використай свої габарити". Ні, так це не працює. Я не знаю, що Ф'юрі може використати для перемоги над Усиком. Він влучав ударами, але в реванші йому потрібно це робити набагато більше. І коли ти це робиш більше, ти відкриваєшся для контратаки".

Джеймс Алі Башир, екстренер Усика

"Так, Усик зробить щось по-іншому. Він буде кращим, ніж у першому бою, у цьому буде різниця. Він дуже гордий, він багато думає. Я вважаю, що Усик насилу виграє цей бій. Але він виграє.

Чим більший і сильніший його суперник, тим більшим і сильнішим буде Усик. Цей хлопець дуже хоробрий, сконцентрований, має хороше підборіддя, хороші навички. Тож, незважаючи на те, що Ф'юрі збирається зробити в реванші і який тиск на нього чинити, я кажу вам, якщо хтось може здивувати і вийти зі складного становища, то це Усик.

Тайсон набрав вагу, він намагатиметься пресингувати в реванші, він тиснутиме на Усика. Я думаю, що його ідея не спрацює.. Усик теж вийде на ринг найкращою версією себе, він уже готовий до ударів по корпусу та аперкотів від Тайсона. Я прогнозую перемогу Усика одноголосним рішенням, але ймовірність нокауту також існує".

В реванші Усик – Ф'юрі на кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер. На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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