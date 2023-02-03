Усик – Ф'юрі: промоутер британця назвав нову дату бою за звання абсолютного чемпіона світу

Френк Воррен, промоутер володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, поділився подробицями організації поєдинку свого клієнта проти чемпіона за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

За його словами, об'єднавчий бій між українцем і британцем відбудеться 29 квітня 2023 року.

Місце поєдинку ще остаточно не визначене – пріоритетним варіантом залишається Саудівська Аравія, в іншому разі битву за звання "абсолюта" влаштують у Великій Британії.

"Бій стовідсотково відбудеться в останню суботу квітня. Я вважаю, що з місцем його проведення ми визначимося протягом наступних шести-семи днів, не більше. Якщо ми не зможемо влаштувати те, що нас попросили зробити для Тайсона та Усика у Саудівській Аравії, то поєдинок відбудеться у Великій Британії", – сказав Воррен в інтерв'ю talkSPORT.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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