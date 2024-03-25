Усик – Ф'юрі: тренер останньої жертви українця зробив прогноз на бій за звання "абсолюта"

Дон Чарльз, тренер британського боксера надважкої ваги Даніеля Дюбуа, поділився очікуваннями від майбутнього бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, поєдинок завершиться легкою перемогою "Циганського короля".

"Я завжди схилявся до того, що Ф'юрі переможе Усика. Так було ще задовго до того, як Даніель бився з Усиком. Задовго до того, як я став тренером Дюбуа.

Якщо це буде той Ф'юрі, якого ми знаємо, якщо він буде тренуватися, а я вірю, що він готується до цього бою, то я скажу, що він гратиметься з Усиком", – заявив Чарльз в інтерв'ю YouTube-каналу BoxNation.

Зазначимо, що у своєму попередньому бою в ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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