Усик – Ф'юрі: тренер Вайлдера назвав фаворита історичного мегафайту

Малік Скотт, тренер ексчемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера, висловився про майбутній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На його думку, "Циганський король" є фаворитом цього поєдинку. Водночас, він не виключає, що ситуація може змінитися, і вже Усик матиме кращі шанси на перемогу.

"В один момент я думав, що в цьому бою шанси 50 на 50, але тепер я віддаю перевагу Ф'юрі – 70 на 30. З огляду на те, який вигляд Усик мав у поєдинку проти Дюбуа, я був не особливо вражений його виступом.

Олександр добре себе показав, я знаю, що він може зробити. Мені сподобався Усик, який двічі бився з Ентоні Джошуа. Йому потрібні такі бої з рівними шансами. Просто зараз ми віддаємо перевагу Ф'юрі. Але я впевнений, що через чотири тижні ми назвемо фаворитом Усика", – сказав Скотт у коментарі Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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