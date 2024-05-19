Усик – Ф'юрі: відео нокдауну в тріумфальному для українця бою за "абсолюта"

Дивіться, як українець відправив британця в нокдаун у дев'ятому раунді.

У ніч проти 19 травня українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Боксери пройшли всю дистанцію з 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням зафіксували перемогу Усика – 115-112, 114-113 та 113-114.

У дев'ятому раунді Усик відправив Ф'юрі в нокдаун. Після серії ударів від українця "Циганський король" повис на канатах, рефері відраховував британцю до восьми, а потім бій поновився, але одразу пролунав гонг, що й врятувало Тайсона.

До вашої уваги відео цього епізоду.

Tyson Fury was out on his feet after that shot from Oleksandr Usyk! #FuryUsyk pic.twitter.com/ytpI5vZUXc — Submission Radio (@SubmissionRadio) May 18, 2024

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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