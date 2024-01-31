Усик – Ф'юрі: відомий український боксер зробив несподіваний прогноз на бій за звання "абсолюта"

Український боксер другої середньої ваги Сергій Дерев'янченко поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку Дерев'янченка, незначним фаворитом є "Циганський король". Водночас, Сергій зазначив, якщо британець підійде до поєдинку з Усиком у такій ж поганій формі, як в останньому бою проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, то неодмінно зазнає поразки.

"Я трішки віддаю перевагу Ф'юрі. Хоча й вважаю, що в попередньому поєдинку (проти Френсіса Нганну – прим.) він програв. Це особисто моя точка зору. Гадаю, що якщо він матиме такий ж вигляд проти Усика, то Олександр повинен його проходити.

Але все-таки потрібно віддати належне і Нганну. Він дуже здоровенний, дуже кремезний, в нього дуже потужний удар. В Усика зовсім інші сильні сторони. У нього сильна робота ніг. Він класно рухається. Питання в тому, як він буде їх використовувати проти Ф'юрі, враховуючи, що він нижчий і що в нього менший розмах рук.

Питання в тому, як він буде на ногах "розсмикувати" Ф'юрі, як буде його "витягувати" на себе…", – цитує Дерев'янченка Національна ліга професійного боксу України.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Читайте також:

Леннокс Льюїс назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Унікальна винагорода: переможець бою Усик – Ф'юрі отримає пояс абсолютного чемпіона світу (фото)

Усик – Ф'юрі: оголошено повний андеркард історичного вечора боксу в Саудівській Аравії