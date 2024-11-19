Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш

Другий поєдинок між українцем і британцем відбудеться 21 грудня 2024 року.

21 грудня 2024 року український володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик проведе бій-реванш з британським ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Поєдинок відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Розігруватимуться усі титули, якими зараз володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Скільки грошей Усик та Ф'юрі зароблять за реванш

За інформацією The Sportster, загальний гонорар реваншу Усик – Ф'юрі складе 190 мільйонів доларів. Причому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь переможця першого поєдинку, в якому українець здолав британця роздільним рішенням суддів.

Таким чином, гонорар Усика становитиме 114 мільйонів доларів, а Ф'юрі – 76 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що це гарантовані гонорари боксерів, які не залежать від результатів продажів платних трансляцій бою (PPV).

Нагадаємо, за перший очний поєдинок, який відбувся 19 травня 2024 року в Ер-Ріяді, українець і британець отримали рекордні гонорари в кар'єрі.

Тоді боксери на двох заробили 150 мільйонів доларів, однак "Циганському королю" дісталося понад удвічі більше грошей, незважаючи на те, що Олександр володів більшою кількістю поясів – 70% на 30% на користь британця.

Тобто гонорар Ф'юрі за перший бій становив 105 мільйонів доларів, а Усик отримав 45 мільйонів доларів.

Вигравши перший поєдинок, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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