"Усик - хитрий маленький покидьок": Ф'юрі зверхньо порівняв себе з українцем

"Циганський король" запевнив, що з легкістю впорається з Усиком, оскільки є його "більшою та покращеною версією".

За словами британця, він не поступається українцю ані у швидкості, ані в боксерській майстерності.

"Тайсон Ф'юрі робить те ж, що і Усик, але я більша і покращена версія його з нокаутувальною міццю. Усик думає, що він хитрий маленький покидьок і він може боксувати та рухатися. Я займався боксом і рухався всю свою кар'єру, але зараз мені просто подобається нокаутувати покидьків.

Я ніколи не бачив бійця, який був би швидшим за мене, ні в бою, ні в спарингу. У надважкій вазі Усік важить 100 кілограмів, але він не швидший за мене. Те, що він фактично є середньоваговиком, означає, що він має швидкість. Але зайва вага не допоможе його швидкості. Якщо людина набирає вагу з 90 до 100 кілограмів, вона носить більше м'язів і сповільнюється. Чому Тайсон Ф'юрі збирається його перемагати? Тому що Тайсон Ф'юрі - 206-сантиметрова та 125-кілограмова бойова машина, яка не втомлюється викидати удари", - наводить слова Ф'юрі The Ring.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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