Усик – Хргович: Джошуа оцінив шанси українця та хорвата у потенційному бою

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа висловився про можливий бій між володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і обов'язковим претендентом за лінією IBF Філіпом Хрговичем.

На думку Ей Джея, український чемпіон є фаворитом протистояння, але хорвата також не варто недооцінювати, адже у боксі може статися все, що завгодно.

"Хргович хороший. Він хороший панчер. Усик – топовий боєць, але в боксі може статися будь-що. Ніколи не знаєте, що трапиться. Усе ж я вважаю Усика фаворитом", – сказав Джошуа в коментарі Misfits Boxing.

Раніше промоутер хорвата Едді Гірн назвав можливу дату для бою між його клієнтом та Усиком.

Нагадаємо, у ніч проти 27 серпня Усик на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував британця Даніеля Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

В активі 36-річного українця 21 перемога (14 – нокаутом) у 21 поєдинку. П'ять із них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 31-річного Хрговича 16 перемог (13 – нокаутом) у 16 поєдинках. У своєму останньому бою хорват у серпні цього року нокаутував австралійця Демсі Маккіна та зберіг статус обов'язкового претендента на титул IBF у надважкій вазі.

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