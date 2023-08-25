Усик і Дюбуа показали вагу перед боєм – українець згадав про захисників Бахмута (фото, відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели традиційну процедуру зважування напередодні бою.

Український боксер виявився легшим за свого опонента. Вага Олександра склала 100,2 кг, Даніеля – 105,8 кг.

Зазначимо, що на зважуванні Усик вийшов на сцену з прапором з написом "Фортеця Бахмут". Таким чином боксер віддав шану нашим військовим, які героїчно боронять місто від російських окупантів.

Усик із прапором з написом "Фортеця Бахмут" / Скріншот відео

Відео зважування перед боєм Усик – Дюбуа

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

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В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик "виграв" у Дюбуа дуель поглядів перед чемпіонським боєм. На пресконференції Олександр отримав подарунок від воїнів ЗСУ.

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