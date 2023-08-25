Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів напередодні титульного бою (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели останню дуель поглядів напередодні поєдинку.

Вона тривала близько пів хвилини. Як і під час попередньої дуелі поглядів, Даніель знову відвів погляд першим.

Відео фінальної дуелі поглядів Усика та Дюбуа

ONLY ONE THING LEFT TO DO #UsykDubois | SAT 5PM ET | @ESPNPlus pic.twitter.com/ZaLpX6hcM9 — Top Rank Boxing (@trboxing) August 25, 2023

Також боксери пройшли традиційну процедуру зважування. Український боксер виявився легшим за свого опонента. Вага Олександра склала 100,2 кг, Даніеля – 105,8 кг.

Під час зважування Усик згадав про захисників Бахмута, вийшовши на сцену з прапором з написом "Фортеця Бахмут".

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

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В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик отримав подарунок від воїнів ЗСУ перед боєм проти Дюбуа.

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