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Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів напередодні титульного бою (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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491
Час на прочитання
2 хв
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Усик і Дюбуа провели фінальну дуель поглядів напередодні титульного бою (відео)

Усик – Дюбуа / Скріншот відео

Британець знову відвів погляд першим.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа провели останню дуель поглядів напередодні поєдинку.

Вона тривала близько пів хвилини. Як і під час попередньої дуелі поглядів, Даніель знову відвів погляд першим.

Відео фінальної дуелі поглядів Усика та Дюбуа

Також боксери пройшли традиційну процедуру зважування. Український боксер виявився легшим за свого опонента. Вага Олександра склала 100,2 кг, Даніеля – 105,8 кг.

Під час зважування Усик згадав про захисників Бахмута, вийшовши на сцену з прапором з написом "Фортеця Бахмут". 

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси, якими наразі володіє українець.

На нашому сайті доступна онлайн-трансляція бою Усик – Дюбуа.

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В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше повідомлялося, що Усик отримав подарунок від воїнів ЗСУ перед боєм проти Дюбуа.

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Дата публікації
Перегляди
491
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