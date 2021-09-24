Усик і Джошуа показали вагу перед боєм за чотири чемпіонські пояси (відео)

Усик і Джошуа показали вагу перед боєм за чотири чемпіонські пояси (відео)

Українець виявився легшим за свого суперника на понад 8 кг.

Український боксер Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа встали на ваги напередодні чемпіонського поєдинку в надважкій вазі. За день до цього майбутні суперники виступили на пресконференції, де Олександр спілкувався українською.

Усик виявився на понад 8 кг легшим за опонента - українець показав на вагах 100,2 кг, а Джошуа - 108,8 кг.

Додамо, що Усик перед своїм попереднім поєдинком з британцем Дереком Чісорою важив 98,4 кг, а під Джошуа за день до бою проти болгарина Кубрата Пулєва ваги показали 108,8 кг.

Раніше стали відомі гонорари Джошуа та Усика за чемпіонську битву.

Поєдинок між Усиком і Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур". Початок орієнтовно після 23:00 за київським часом.

На кону в цьому поєдинку стоятимуть титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA та IBO, якими володіє Джошуа.

34-річний Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у надважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв ТСН Проспорт, Усик прийшов у костюмі Джокера на дуель поглядів з Джошуа.

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