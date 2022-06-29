Усик і Джошуа провели пресконференцію в Лондоні перед реваншем - про що говорили боксери

Усик і Джошуа провели пресконференцію в Лондоні перед реваншем - про що говорили боксери

У середу, 29 червня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели спільну пресконференцію.

Вона відбулася в Лондоні. Українець і британець обмінялися заявами щодо майбутнього поєдинку, після чого влаштували традиційну дуель поглядів.

Усик наголосив, що виходить на ринг не заради грошей, визнання чи прагнення увійти до історії. Олександр зазначив, що бокс і життєві моменти просто роблять його щасливим.

"Я дуже радий перебувати тут. Ще я дуже радий, що в мене є можливість боксувати в новому для мене місці - Саудівській Аравії. Це відкриває нові горизонти. Мені подобається їздити по всьому світу й боксувати десь вперше, десь вдруге. Усе, що я роблю - боксую і живу - приносить мені велике задоволення.

Я не боксую за гроші чи якесь визнання. Я не хочу бути великим. Багато людей хочуть якогось визнання, щоб про них говорили, щоб про них пам'ятали. Мені нічого цього не треба. Я просто роблю це зараз, і я буду продовжувати це робити, поки моє серце буде битись. Єдине, до чого я стрімко йду - це спасіння моєї душі. А все, що відбувається зі мною - це просто життя.

Я нічого ні від кого не очікую, тому що це велика дурниця - чогось чекати від людей. Я розумію, що Джошуа буде іншим - я також буду іншим", - сказав Усик.

Своєю чергою, Джошуа знову заговорив про бажання повернути чемпіонські титули. Він заявив, що труднощів йому додає боксерський стиль суперника, адже українець є шульгою.

"Безперечно, я голодний і, авжеж, у відчаї. Але після бою те, як я виступлю, багато чого скаже усім. Так, я відчайдушно хочу отримати титули. Просто дозвольте мені дістатись рингу та зробити свою роботу.

Бокс - жорсткий і важкий вид спорту, особливо, якщо треба боротися з шульгами. Вони жахливі. Але це те, як воно є, хіба не так? Вам необхідно копнути глибше, підтягнутись і не повторювати одну й ту саму помилку двічі", - сказав Джошуа.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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