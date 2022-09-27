Усик і Джошуа зачекають: жертва Віталія Кличка прийняв виклик Ф'юрі

Чарр швидко відреагував на заклик "Циганського короля" вийти з ним у ринг. У себе в соцмережах німець публічно погодився битися з Ф'юрі.

"Тайсоне, ти зробив хороший вибір і ухвалив хороше рішення - битись з найкращими. Брате, ми подаруємо нашим фанатам найбільше задоволення усіх часів", - сказав Чарр у своєму Instagram.

Раніше володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик заявив, що хоче провести бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року, але схоже, поєдинок між зірковими британцями зірвався.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри. На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. 37-річний Чарр провів за кар'єру 37 поєдинків, здобув 33 перемоги (19 - нокаутом) і чотири рази програвав. У вересні 2012 року він бився з Віталієм Кличком за титул WBC, але поступився українцю в четвертому раунді технічним нокаутом.

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