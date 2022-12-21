Усик і Ф'юрі домовилися: промоутер розповів нові подробиці бою за "абсолюта"

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик та володар поясу WBC Тайсон Ф’юрі домовилися провести бій за "абсолюта" надважкої ваги без проміжних поєдинків.

Про це повідомив глава Top Rank Боб Арум.

"Обидва погодилися битися один з одним у наступному бою. Ф'юрі та Усик обидва дорослі люди, тому в нас мінімум незначних розмов. Усик мій добрий друг, він дуже розумний, а Тайсон – супермен, і як спортсмен, і як інтелект. Вони хочуть бою. Обидва. Тому буде дуже мало різних розбіжностей та незрозумілих ситуацій, які зазвичай на переговорах. Ми можемо зробити цей бій. Я в цьому дуже впевнений. І так, я кажу, що обидва бійці погодилися битися один з одним без будь-яких проміжних боїв", – цитує Арума Sky Sports.

Також він розповів, де і коли може відбутися поєдинок.

"Зараз головне питання у тому, що з датою та місцем. Але цей бій безперечно відбудеться, і це відбудеться в перші чотири місяці наступного року. Зараз у нас дві рівноважні пропозиції з Близького Сходу, є можливість провести бій у Британії на "Вемблі" з величезною аудиторією в 95 000 осіб", – сказав він.

Нагадаємо, після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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