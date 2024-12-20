Усик і Ф'юрі показали вагу напередодні бою-реваншу

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик та ексчемпіон Тайсон Ф'юрі пройшли церемонію зважування напередодні бою-реваншу.

Ваги під українцем показали 102,5 кг. Це рекордна вага в кар'єрі Усика. Вага його британського суперника склала 127,4 кг.

Цікаво, що роздягатися на зважуванні жоден з боксерів не став.

Усик – Ф'юрі / Фото: Associated Press

Додамо, що вага Усика перед першим поєдинком з Ф'юрі становила 101,2 кг. Своєю чергою, британець важив 118,8 кг.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

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На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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