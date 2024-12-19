Усик і Ф'юрі провели пресконференцію та надзвичайно довгу битву поглядів перед реваншем (відео)

У четвер, 19 грудня, відбулася фінальна пресконференція перед боєм-реваншем між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер прибув на захід в ефектному костюмі та вийшов на сцену під живе виконання пісні "Барабан" відомого співака Артема Пивоварова.

"Зараз це тільки розмови, все буде 21 грудня в рингу. Зараз шоу, камери – 21 грудня все буде серйозно", – сказав Усик на пресконференції.

"Мені нічого сказати, окрім того, що в цьому поєдинку буде багато болю. Ви побачите. Все, що я повинен сказати – розмови завершено. Ви знаєте, що під час першого бою я багато говорив, жартував – цього разу я повністю серйозний. У суботу ввечері я нароблю бісової шкоди. Просто дивіться, як я буду виконувати свою роботу з цим дурником", – заявив Ф'юрі.

Наприкінці пресконференції Усик і Ф'юрі провели битву поглядів, яка була надзвичайно довгою. Українець і британець понад 10 хвилин пильно дивитися один одному в очі.

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман навіть намагався перервати боксерів, але вони продовжували не зводити погляд один з одного.

Відео битви поглядів

SOME STAREDOWN ️



First of fight week #Usyk2Fury | #RiyadhSeason | Dec 21, live on DAZN | Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/Cb7hduSe2w — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 19, 2024

Повне відео пресконференції Усика та Ф'юрі перед реваншем

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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