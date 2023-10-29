Усик і Ф'юрі влаштували дуель поглядів у ринзі після бою "Циганського короля" з Нганну (відео)

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик піднявся в ринг після бою між володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Під час поєдинку у саудівському Ер-Ріяді "Циганський король" побував у нокдауні, але переміг Нганну роздільним рішенням суддів. Після завершення бою Усик і Ф'юрі зустрілися в ринзі та провели дуель поглядів.

Британець звернувся до українця: "Давай поб'ємося тут. За всі пояси. За звання "абсолюта". Давай, брате, давай".

Потім журналіст запитав Олександра, як він, подивившись поєдинок Ф'юрі проти Нганну, збирається битися з "Циганським королем". Усик відповів лаконічно: "Неймовірно".

Також українець підтвердив, що готовий битися з Ф'юрі 23 грудня у Саудівській Аравії.

"Ми повернемося в цей ринг 23 грудня. Я готовий битися. Велике дякую. Я йду спати", – сказав Олександр.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі уже 23 грудня цього року, проте офіційно дату їхньої битви ще не оголосили.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був легендарний Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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