Усик і Ф'юрі зустрілися в Саудівській Аравії – українець здивував своїм вчинком (відео)

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зустрівся з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі в Ер-Ріяді напередодні поєдинку "Циганського короля" проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Українець прилетів до Саудівської Аравії, щоб відвідати бій між Ф'юрі та Нганну. У холі готелю Олександр несподівано зіткнувся зі своїм майбутнім опонентом у поєдинку за "абсолюта" у хевівейті.

Ф'юрі емоційно покликав українського боксера до себе: "Олександр Усик! Я вибрав тебе! Стань тут".

Зустріч Усика та Ф'юрі вийшла дуже теплою. Чемпіони обійнялися, після чого українець, обхопивши "Циганського короля" руками, несподівано підняв його.

Після того, як майбутні суперники розійшлися, Усик прокоментував зустріч із Ф'юрі, потроливши британця.

"Тайсон не важкий. Не важкий. Крузервейт він. Кролик", – сказав Усик у коментарі Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. Очікується, що українець і британець зійдуться в ринзі 23 грудня цього року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

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