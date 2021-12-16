Усик і Ломаченко піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Очолює список мексиканець Сауль Альварес.
Авторитетний телеканал ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).
Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі з 9-ї позиції піднявся на 8-му.
Чемпіон за версіями IBF, WBO, WBA в надважкій вазі Олександр Усик теж додав одну позицію. Він посунув з четверого місця володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Тепер Усик розташовується в цьому рейтингу найвище серед представників хевівейту.
Як і раніше, лідирує в рейтингу абсолютний чемпіон світу у суперсередній вазі мексиканець Сауль Альварес, якого раніше WBC визнала найкращим боксером 2021 року.
Найкращі боксери P4P за версією ESPN:
1. Сауль Альварес
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Інуе
4. Олександр Усик
5. Тайсон Ф'юрі
6. Еррол Спенс
7. Джош Тейлор
8. Василь Ломаченко
9. Хуан Франсіско Естрада
10 Джервонта Девіс / Джордж Камбосос
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