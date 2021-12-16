Усик і Ломаченко піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Усик і Ломаченко піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Очолює список мексиканець Сауль Альварес.

Авторитетний телеканал ESPN опублікував оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (Р4Р).

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко після перемоги над Річардом Коммі з 9-ї позиції піднявся на 8-му.

Чемпіон за версіями IBF, WBO, WBA в надважкій вазі Олександр Усик теж додав одну позицію. Він посунув з четверого місця володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі. Тепер Усик розташовується в цьому рейтингу найвище серед представників хевівейту.

Як і раніше, лідирує в рейтингу абсолютний чемпіон світу у суперсередній вазі мексиканець Сауль Альварес, якого раніше WBC визнала найкращим боксером 2021 року.

Найкращі боксери P4P за версією ESPN:

1. Сауль Альварес

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Інуе

4. Олександр Усик

5. Тайсон Ф'юрі

6. Еррол Спенс

7. Джош Тейлор

8. Василь Ломаченко

9. Хуан Франсіско Естрада

10 Джервонта Девіс / Джордж Камбосос

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