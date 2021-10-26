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Усик і Ломаченко увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Усик і Ломаченко увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

facebook.com/K2Ukraine

Тайсону Ф'юрі не знайшлося місця в топ-10 почесного списку.

Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). У топ-10 опинилися одразу два українські боксери - Олександр Усик і Василь Ломаченко.

Порівняно з аналогічним вересневим рейтингом, позиції українських боксерів не змінилися. Усик перебуває на другому місці, а Ломаченко розташувався на 9-й сходинці.

Лідирує в рейтингу P4P абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес.

Варто зазначити, до десятки найкращих не потрапив володар титулу WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який у жовтні захистив свій пояс, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера.

Рейтинг боксерів P4P за версією ​​The ​​Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

10. Казуто Йока (Японія)

Раніше ТСН Проспорт писав, що Усик оцінив свої шанси в потенційному об'єднавчому бою з Ф'юрі.

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