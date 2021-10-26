Усик і Ломаченко увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Усик і Ломаченко увійшли до рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії

Тайсону Ф'юрі не знайшлося місця в топ-10 почесного списку.

Авторитетне видання The Ring опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії (P4P). У топ-10 опинилися одразу два українські боксери - Олександр Усик і Василь Ломаченко.

Порівняно з аналогічним вересневим рейтингом, позиції українських боксерів не змінилися. Усик перебуває на другому місці, а Ломаченко розташувався на 9-й сходинці.

Лідирує в рейтингу P4P абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі мексиканець Сауль Альварес.

Варто зазначити, до десятки найкращих не потрапив володар титулу WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі , який у жовтні захистив свій пояс, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера.

Рейтинг боксерів P4P за версією ​​The ​​Ring:

1. Сауль Альварес (Мексика)

2. Олександр Усик (Україна)

3. Наоя Іноуе (Японія)

4. Теренс Кроуфорд (США)

5. Джош Тейлор (Велика Британія)

6. Еррол Спенс (США)

7. Теофімо Лопес (США)

8. Хуан Франсіско Естрада (Мексика)

9. Василь Ломаченко (Україна)

10. Казуто Йока (Японія)

В останньому бою у вересні цього року Усик одноголосним суддівським рішенням переміг британця Ентоні Джошуа і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. На початку 2022 року боксери повинні провести реванш , пункт про який був прописаний у контракті на перший поєдинок.

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. На початку 2022 року боксери , пункт про який був прописаний у контракті на перший поєдинок. Ломаченко у своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані. Оскільки абсолютний чемпіон світу в легкій вазі американець Теофімо Лопес відмовився дати Василю реванш, Ломаченко 11 грудня проведе наступний поєдинок з ганцем Річаардом Коммі на прізвисько "Термінатор".

Раніше ТСН Проспорт писав, що Усик оцінив свої шанси в потенційному об'єднавчому бою з Ф'юрі.

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