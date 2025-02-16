Усик і його дружина підтримали Берінчика після поразки в чемпіонському бою проти Девіса

Олександр та його кохана вірять, що в майбутньому на Дениса ще чекають перемоги.

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик і його дружина Катерина підтримали ексчемпіона Дениса Берінчика після його поразки в бою проти американця Кейшона Девіса.

У ніч проти 15 лютого Берінчик у четвертому раунді нокаутом програв Девісу в поєдинку, який відбувся на арені "Madison Square Garden" у Нью-Йорку (США). Таким чином, Денис втратив пояс WBO у легкій вазі.

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Спочатку Катерина присвятила Берінчику пост у Instagram-stories зі словами: "Це не падіння – це новий старт та мотивація".

Катерина Усик підтримала Дениса Берінчика / Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Пізніше Олександр і сам у Instagram-stories опублікував спільне архівне фото з Денисом, яке підписав: "Без поразки немає перемоги. Тільки не плач, ТНEМ".

Олександр Усик підтримав Дениса Берінчика / Фото: instagram.com/usykaa

Для Дениса це був перший захист титулу WBO в легкій вазі, який він здобув у травні 2024 року, роздільним рішенням суддів здолавши мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

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