Усик іронічно відреагував на старт підготовки Ф'юрі до бою за звання "абсолюта" (відео)

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик дотепно відреагував на відео з тренувального табору володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі, який відновив підготовку до їхнього поєдинку після травми.

Напередодні британець у соцмережах показав, як готується до бою за всі титули надважкого дивізіону.

Разом зі своїм тренером "Циганський король" відпрацьовував удари "на лапах".

Tyson Fury on the pads today ahead of his fight vs Oleksandr Usyk on May 18th…



[ @Tyson_Fury] pic.twitter.com/Nd5WJqLhNu — Michael Benson (@MichaelBensonn) March 19, 2024

Після цього Усик опублікував у своєму Instagram відео, де він стрибає на скакалці в компанії іншого українського боксера Дмитра Митрофанова, а в підписі затролив свого майбутнього суперника.

"Твій табір тільки почався, мій так і не закінчився", – іронічно написав Усик.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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