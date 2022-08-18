Усик із усмішкою на обличчі пожартував із промоутера Джошуа під час дуелі поглядів на відкритому повітрі: відео

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик трохи дозволив собі розслабитися під час чергової дуелі поглядів із британцем Ентоні Джошуа перед реваншем.

Так, український боксер зустрівся зі своїм опонентом на відкритову повітрі, аби вкотре поглянути один одному в очі.

Утім, навідміну від попередніх дуелей, Усик цього разу був дещо розслаблений. Він із посмішкою стояв напроти британця, а в один із моментів навіть пожартував над його промоутером - Едді Хірном. Коли менеджер Джошуа вирішив трохи поправити зачіску, Усик відвів його руку. На це Хірн відреагував із посмішкою.

Що стосується Ентоні, то він був зосереджений на всі 100% від самого початку і до кінця.

До вашої уваги відео ще однієї дуелі поглядів Усика та Джошуа.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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