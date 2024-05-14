Усик категорично висловився про сутичку своєї команди з батьком Ф'юрі

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександр Усик прокоментував сутичку своєї команди з представниками володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Інцидент стався 13 травня у Саудівській Аравії, коли український боксер давав інтерв'ю британському телеканалу Sky Sports. Команда Ф'юрі наблизилася до нього та почала заважати своїми гучними криками. Спалахнула штовханина, під час якої батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі вдарив головою члена команди Усика, але сам від цього і постраждав, розбивши собі лоб до крові.

За словами Усика, він абсолютно не зважає на цю сутичку, оскільки повністю зосереджений на прийдешному поєдинку.

"Почуваюся добре. Божевільний день, божевільний тиждень. Для мене це неважливо. Я зосереджений лише на поєдинку. Це погана поведінка команди Ф'юрі, зокрема його батька. Це проблема лише команди Тайсона", – сказав Усик у коментарі The Stomping Ground.

Ф'юрі-старший уже зробив заяву, попросивши вибачення за свою поведінку. Також з'явилося відео реакції Усика на сутичку його команди з батьком "Циганського короля".

Раніше повідомлялося, що член команди Усика, якого вдарив батько Ф'юрі, поділився подробицями "кривавої" сутички. На інцидент також відреагував директор команди українського чемпіона.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, переможця бою Усик – Ф'юрі позбавлять одного з чемпіонських поясів.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій за звання абсолютного чемпіона світу

Битимуться двічі: стала відома дата реваншу між Усиком і Ф'юрі

Усик – Ф'юрі: котирування букмекерів на бій за звання абсолютного чемпіона світу