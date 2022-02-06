"Усик - маленький, Джошуа - марний мішок": Ф'юрі зверхньо розніс своїх потенційних суперників

"Циганський король" напророкував Ей Джею завершення кар'єри після реваншу з українцем.

Володар титулу WBC в надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі поділився думками про свого співвітчизника Ентоні Джошуа, а також чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO українця Олександра Усика.

"Циганський король" назвав Усика "хорошим і талановитим боксером", але не для хевівейту, де, на думку Тайсона, необхідні суттєвіші габарити.

"Я вважаю Усика хорошим боксером, талановитим боксером першої важкої ваги, але все-таки він недостатньо крутий. Він маленький, легкий, рухається нешвидко та вразливий до ударів. Я думаю, що він чимось схожий на Томаша Адамека. Думаю, він десь на його рівні", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю ESPN.

А от Джошуа ще більше дісталося від одіозного співвітчизника. Ф'юрі назвав Ей Джея "марним мішком" та спрогнозував крах його кар'єри після поразки в другому поєдинку з Усиком.

"Чи хороший боксер Джошуа? Безперечно, ні. Він марний мішок. Джошуа бився з суперником, який у два рази легший і на фут нижче, і той його перебоксував. А йому просто треба було піти на нього та спробувати виграти поєдинок.

Якщо він виходить на бій за чемпіонський титул у надважкій вазі і навіть не намагається перемогти, то для мене він марний старий мішок. Він не пройде Усика в їхньому наступному бою. Його кар'єрі кінець", - заявив Ф'юрі у коментарі ESPN.

Раніше повідомлялося, що Джошуа пропонували близько 20 млн доларів відступних, за відмову від негайного реваншу з Усиком на користь Ф'юрі, проте Ей Джей відхилив цю пропозицію.

Таким чином, у наступному бою український чемпіон повинен зустрітися в реванші з Джошуа. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.

Своєю чергою, Ф'юрі битиметься зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Про це вже було оголошено офіційно, місце та дата поєдинку стануть відомі пізніше.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

У доробку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. У ніч проти 26 вересня Ей Джей програв Усику одноголосним суддівським рішенням і втратив титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

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