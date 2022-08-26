"Усик має неймовірний боксерський розум": промоутер Ф'юрі поділився очікуваннями від бою за "абсолюта" з українцем

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями від можливого протистояння за абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі та оцінив можливості Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі у поєдинку.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що цей бій, єдиний, котрий має сенс у супертяжкій вазі. Ф'юрі та Усику належать усі пояси. Що може бути краще? Ніхто не сказав би, що якщо ми влаштуємо цей бій, то хтось з них має потім битися ще з кимось. Це найкращий варіант для кожного зі спортсменів, тому, я думаю, що організувати цей бій буде не складно.

Усик має неймовірний боксерський розум і серце абсолютного лева. Коли Джошуа в дев'ятому раунді завдав Усику кількох сильних ударів, то, як ви бачили, Усик після цього повернувся в 10-му раунді. Це повернення було чудовим. У нього така ж інтенсивність ударів, як у Тайсона.

Тайсон завжди має кращу форму після того, як переживає негаразди. Коли ти збиваєш Тайсона з ніг, то тоді потрібно діяти дуже уважно. Коли він піднімається – він проявляє найкращі свої якості. Теж саме можна сказати і про Усика. Чесно, я думав, що для Усика дев'ятий раунд стане останнім, але він зміг показати характер. Я ніколи не бачив, щоб надважковаговик викидав стільки ударів", - цитує Арума BoxingScene.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

Читайте також:

"Подобається, як він думає в ринзі": промоутер Ф'юрі розповів, яку небезпеку несе Усик

"Розмажу його за чотири раунди": Ф'юрі дав зухвалий прогноз на потенційний бій з Усиком

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring, повторивши історичне досягнення Майка Тайсона