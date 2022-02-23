Усик може отримати нового потенційного суперника: Ф'юрі пророкують поразку у чемпіонській дуелі

Усик може отримати нового потенційного суперника: Ф'юрі пророкують поразку у чемпіонській дуелі

Гірн вважає, що "Циганський король" може поступитися Вайту.

Британський промоутер Едді Гірн висловився про майбутній бій володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі та обов'язкового претендента Ділліана Вайта.

Він вважає, що його клієнт має всі шанси перемогти "Циганського короля" і стати чемпіоном світу.

"Хочу побачити Ділліана з титулом чемпіона світу. Я говорю це щиро. Думаю, Вайт може нокаутувати Тайсона Ф'юрі. Це буде дуже важкий бій.

Звичайно, Ф'юрі - видатний надважковаговик. Але треба розуміти, що і Вайт – не якийсь хлопець із вулиці. Якщо Ф'юрі хоч на секунду втратить пильність у цьому бою, Ділліан його нокаутує. Вайт вірить, що прорахував Тайсона. Давайте це з'ясуємо", - заявив Хірн в інтерв'ю Matchroom Boxing.

Раніше повідомлялося, що поєдинок має відбутися 23 квітня на лондонському стадіоні Вемблі.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера в 11-му раунді.

На рахунку 33-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і дві поразки. В останньому бою у березні 2021 року він нокаутував у реванші росіянина Олександра Повєткіна.

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