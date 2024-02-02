Усик може отримати нового суперника: промоутер українського чемпіона відреагував на зрив бою з Ф'юрі

Філіп Хргович може замінити травмованого британця у поєдинку проти Олександра Усика.

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував зрив поєдинку з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За його словами, замість "Циганського короля", який отримав травму під час спарингу, наступним суперником українця може стати обов'язковий претендент на пояс IBF хорват Філіп Хргович.

"Новина – так собі. Але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав – бій з Хрговичем. Зараз над нею всі працюють", – сказав Красюк у коментарі Tribuna.com.

Додамо, що промоутер Усика також відреагував на новину про перенесення бою проти Ф'юрі, опублікувавши в сторіз Instagram фото з тренувального табору українського чемпіона.

"Усик просто зараз", – підписав Красюк знімок, на якому Олександр продовжує спаринг-підготовку до поєдинку з Ф'юрі.

Усик спарингує, готуючись до бою з Ф'юрі / Фото: instagram.com/alex.krassyuk

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі попросив вибачення за зрив бою проти Усика.

Поєдинок Усик – Ф'юрі мав відбутися 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Наразі невідомо, на яку саме дату перенесено довгоочікуваний бій.

Зазначимо, що бій між Усиком і Ф'юрі відклали уже втретє. 29 квітня 2023 року боксери мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Згодом планувалося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 23 грудня 2023-го, але його перенесли через травму, яку "Циганський король" отримав у поєдинку проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

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