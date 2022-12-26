"Усик може перемогти за очками": легенда боксу зробив прогноз на поєдинок за "абсолюта"

Колишній чемпіон світу, а нині тренер Баррі Макгіган, прокоментував можливий поєдинок українського володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти британського чемпіона Тайсона Ф'юрі.

На його думку, Усика не варто скидати з рахунків у бою за звання "абсолюта".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Думаю, що Олександр може перемогти Ф'юрі за очками, обсипаючи його комбінаціями, виходячи на ударну дистанцію і йдучи з неї, цілячись у корпус Тайсона, а також використовуючи швидкість і стійку лівші, щоб збити його з пантелику", – зазначив він.

Disagree Julius,I think Usyk could clearly outpoint Fury by peppering him with combinations slipping in and out of punching range and targeting Fury’s midsection as well as using his speed and southpaw stance to confuse Tyson. https://t.co/ybvUQrFsPa — Barry McGuigan (@ClonesCyclone) December 24, 2022

Нагадаємо, що після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring .

британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний . У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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