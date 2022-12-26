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"Усик може перемогти за очками": легенда боксу зробив прогноз на поєдинок за "абсолюта"

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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"Усик може перемогти за очками": легенда боксу зробив прогноз на поєдинок за "абсолюта"

Фото: Associated Press

Макгіган підказав українцеві, як перемогти Ф'юрі.

Колишній чемпіон світу, а нині тренер Баррі Макгіган, прокоментував можливий поєдинок українського володаря титулів WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти британського чемпіона Тайсона Ф'юрі.

На його думку, Усика не варто скидати з рахунків у бою за звання "абсолюта".

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Думаю, що Олександр може перемогти Ф'юрі за очками, обсипаючи його комбінаціями, виходячи на ударну дистанцію і йдучи з неї, цілячись у корпус Тайсона, а також використовуючи швидкість і стійку лівші, щоб збити його з пантелику", – зазначив він.

Нагадаємо, що після своєї перемоги над Дереком Чісорою Ф'юрі зухвало викликав українця на бій. Олександр підійшов ближче до рингу і майбутні суперники провели дуель поглядів.

  • В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
  • У ніч проти 21 серпня 2022 року Олександр переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.
  • У послужному списку 34-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

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Дата публікації
Перегляди
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