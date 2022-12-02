Усик може побитися з Канело або Мейвезером: промоутер українця зробив сенсаційну заяву

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, розповів про можливі плани свого клієнта після бою за звання "асолюта" з британцем Тайсоном Ф'юрі.

“Усик згадував про повернення до першої важкої ваги. Він говорив, що в надважкій вазі в тренувальному таборі доводиться працювати на 50 відсотків більше. У нормальних умовах він крузер.

Усик говорив, що після того, як переможе Тайсона Ф'юрі та стане абсолютним чемпіоном світу, він може спуститися до важкої ваги і побитися, наприклад, з Канело або Мейвезером. Більше з приколу, радше у виставковому бою. Це те, про що він згадував, тому що бути надважковаговиком – це великий виклик для нього.

Чи думав він про виступ у напівважкій вазі? Це неможливо. Мабуть, для цього йому доведеться відрізати собі ногу. Я не думаю, що це реально", – сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

Нагадаємо, раніше повідомлялося. що претендент на пояс Усика збирається зірвати українцю бій за "абсолюта" проти Ф'юрі.

Читайте також:

Усик проти Ф’юрі: промоутер британця оцінив складність організації бою за "абсолюта"

"Дам йому ляпаса по морді": Ф'юрі зверхньо принизив Усика напередодні бою з жертвою українця

Фаворит букмекерів та імовірна дата: що відомо про бій за "абсолюта" Усик - Ф'юрі