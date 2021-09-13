"Усик, можливо, йде другим": Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі

Володар чотирьох поясів логічно пояснив свій вибір.
Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа назвав українця Володимира Кличка своїм найскладнішим суперником.
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"На мою думку, на папері моїм найскладнішим суперником був Володимир Кличко. У них з Усиком різні стилі, різні стійки.
Це абсолютно різні стилі, але я вважаю, що на папері Кличко 10 років домінував у суперважкій вазі як чемпіон, провів понад 60 боїв, пройшов через кілька поколінь.
Кличко домінував протягом тривалого періоду часу, виконав на відмінно роботу. Так що для мене він - боєць високого рівня, а Усик, можливо, йде другим", - сказав Джошуа в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.
- Кличко-молодший завершив кар'єру у 2017 році після поразки нокаутом від Джошуа. Наприкінці 2020-го Володимира включили до Міжнародної зали боксерської слави.
- Усик продовжує залишатися непереможеним на професійному ринзі. На його рахунку 18 перемог у 18 боях. Олександр - колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі.
- Бій Усик-Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".