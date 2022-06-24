Усик на тлі українського прапора голосно заспівав хіт Скрябіна: яскраве відео

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик у тренувальному таборі заспівав пісню Скрябіна "Сам собі країна".

Олександр Усик, який раніше неодноразово тішив уболівальників своїми танцювальними здібностями, тепер вирішив ще й заспівати.

У своєму тренувальному таборі український боксер на все горло виконав популярну пісню Скрябіна "Сам собі країна".

Короткий ролик одразу розлетівся Мережею. Варто зазначити, що позаду Усика під час його вокального виступу хтось із команди боксера тримав прапор України.

Раніше Усик показав, як на узбережжі моря готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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