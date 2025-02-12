Усик назвав свого наступного суперника та кількість боїв до завершення кар'єри

Олександр зізнався, як довго ще збирається продовжувати виходити на ринг.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик пролив світло на своє найближче майбутнє.

В інтерв'ю Sky Sports 38-річний український боксер заявив, що до завершення спортивної кар'єри збирається провести не більше двох поєдинків.

У найближчому бою Усик має намір зустрітися з переможцем поєдинку між володарем титулу IBF британцем Даніелем Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Я битимуся з тим, хто переможе, Джозефом Паркером, Даніелем Дюбуа, без проблем. Я думаю, мені залишилося у боксі два роки, півтора. Я почуваюся чудово. Відчуваю, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Всього до двох”, – сказав Усик.

Наразі у послужному списку Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. Сім з них він провів у надважкій вазі, де зумів стати першим абсолютним чемпіоном світу в XXI столітті. Перед цим Олександр також здобув статус "абсолюта" в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг).

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Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр відпочиває, чекаючи на результат титульного поєдинку між Дюбуа та Паркером.

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