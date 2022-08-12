Усик назвав трьох боксерів, за якими йому подобається спостерігати у ринзі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик назвав трьох боксерів, бої за участю яких він завжди дивиться із задоволенням.
Так, 35-річний українець наголосив на тому, що він не дуже дивитися бокс та фанатіє від перегляду, але все ж є бої, які він дивитися з великим захопленням.
Про це Усик сказав в інтерв'ю PariMatch.
"Мені дуже цікаво спостерігати за Василем Ломаченко, за Флойдом Мейвезером, за Мені Пакьяо. Багато є боксерів, за якими цікаво спостерігати, дивитися їх поєдинки. В цілому я не дуже дивлюся бокс й фанатію від перегляду, але є такі бої, які я дивлюся з великим захопленням".
Окрім того, Усик назвав свій найулюбленіший вид спорту окрім боксу.
"Мені подобається футбол. Я б із задоволенням займався ним професійно, грав би за англійський клуб та виступав за збірну України", - зазначив він.
Наразі Сашко готується до бою-реваншу з британцем - Ентоні Джошуа. Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.
Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.
Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.
- В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.