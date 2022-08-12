Усик назвав трьох боксерів, за якими йому подобається спостерігати у ринзі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик назвав трьох боксерів, бої за участю яких він завжди дивиться із задоволенням.

Так, 35-річний українець наголосив на тому, що він не дуже дивитися бокс та фанатіє від перегляду, але все ж є бої, які він дивитися з великим захопленням.

Про це Усик сказав в інтерв'ю PariMatch.

"Мені дуже цікаво спостерігати за Василем Ломаченко, за Флойдом Мейвезером, за Мені Пакьяо. Багато є боксерів, за якими цікаво спостерігати, дивитися їх поєдинки. В цілому я не дуже дивлюся бокс й фанатію від перегляду, але є такі бої, які я дивлюся з великим захопленням".

Окрім того, Усик назвав свій найулюбленіший вид спорту окрім боксу.

"Мені подобається футбол. Я б із задоволенням займався ним професійно, грав би за англійський клуб та виступав за збірну України", - зазначив він.

Наразі Сашко готується до бою-реваншу з британцем - Ентоні Джошуа. Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.