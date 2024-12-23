Усик не вагався: Гресь розповіла, як реалізовували ідею з підняттям у ринзі шаблі гетьмана Мазепи

Колишня координаторка платформи UNITED 24 Ярослава Гресь детально розповіла, як було реалізовано ідею винести шаблю гетьмана Івана Мазепи в ринг після бою-реваншу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

"Історія однієї шаблі. Буде лонгрід. Уже добу гуде медіапростір: всюди шабля Мазепи 17 століття, піднята Усиком після перемоги над Ф'юрі. Як тільки чемпіон підняв її над головою, мій телефон ожив від повідомлень. Найближчі друзі писали: "Це ж точно ви придумали". Вочевидь наша команда міцно асоціюється з такими ідеями, й це дуже приємно. Так, це ми придумали.

За добу запити в гуглі про те, хто такий Мазепа, збільшились у тисячі разів. Ми вийшли у найпопулярніших американських, британських та арабських медіа, а також у медіа з усього світу, які аплодували Усику, Мазепі та шаблі на пресконференції.

Додам до історії декілька деталей, які залишилися за кадром. Скільки часу Олександр Усик вирішував, чи хоче / може він підняти над головою шаблю видатного гетьмана, ім'я якого століттями паплюжили росіяни?

5 хвилин. Від моменту, коли я відправила йому три знімки з пропозицією Чернігівського обласного історичного музею: шаблю Мазепи, пернач Семена Палія та срібне Євангеліє. Усик набрав. "Звісно, шабля. Звісно, Мазепа. Звісно, робимо". Жодних вагань. О четвертій ранку, після бою, ми дивилися перші виходи в міжнародних медіа, Олександр широко усміхнувся оцією своєю задоволеною усико-усмішкою: "Уявляю, як зараз пригорає у москалів".

Скільки команд працювало над тим, щоб цей проєкт відбувся? Дванадцять. І це були топові команди. Кожна людина зробила свій максимум, бо, звісно, організувати демонстрацію артефакту такого рівня, як шабля Мазепи, вкрай складно. Як мінімум, тому що це демонстрація не в музеї, а на ринзі – це вперше і в історії української музейної практики, і в історії боксу.

Наша команда. Команда Чернігівського історичного музею. Чернігівської ОДА. Національного реставраційного центру. Команди наших Міністерства культури та МЗС, які зробили усе і більше. Далі естафету прийняло посольство в Саудівській Аравії (де вперше за 33 роки мали демонструвати українські культурні цінності), Міністерство культури Саудівської Аравії, Генеральне управління з питань дозвілля Саудівської Аравії.

А потім почався забіг організаторів бою SELA, які мали підписати гарантії безпеки та погодити показ на ринзі холодної зброї 17 століття. Тут потрібно сказати, що команда Усика така сама, як сам Усик. Робить неможливе. Дотискає до кінця.

Далі відпрацювала команда Kunstrans. Ми слідкували за кожним переміщенням шаблі, кожним кордоном, який вона мала пройти. До Саудівської Аравії шаблю доставили з дотриманням усіх норм та під контролем музейних фахівців. Після усіх експертних висновків. З купою документів. Нашим консультантом та ідейним натхненником у цьому проєкті виступив український історик Олексій Сокирко. Дякуємо йому.

Яка охорона у шаблі? Це прозвучить кумедно, але шаблю охороняли більше людей, ніж самого Усика. Скільки хвилин минуло після перемоги Олександра, поки шабля з'явилася на рингу?

Дев'ять нескінченно довгих хвилин, за які ми з Юлією Соловей майже змирилися, що шаблю не винесуть, бо щось таки пішло не так. Але от ми побачили знайомий чорний футляр. За хвилину – на червоному оксамиті знайомий контур. А далі клинок, який колись тримав у руці один із найвидатніших українських воїнів, побачив весь світ. Вийшло.

Бій Усик – Ф'юрі завершився. А історія Ukraine WOW тільки починається. Ми вже знаємо, до яких продовжень привела демонстрація шаблі Мазепи в ринзі й думаємо, вам дуже сподобаються ці новини. Дякуємо кожному, хто вірить у креативні проєкти, хто підтримує українську культуру, кожному, хто ваувізує Україну вдома і в усьому світі", – написала Гресь на своїй сторінці у Facebook.

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Шабля гетьмана Мазепи зроблена наприкінці XVII століття. Вона зберігається в Україні та була привезена до саудівського Ер-Ріяда спеціально на бій Усика. Її презентація – важливий крок культурної дипломатії.

Раніше сам Усик розповів про підняття оригінальної шаблі Мазепи в ринзі після перемоги над Ф'юрі. За словами українського боксера, це стало для нього честю.

Олександр Усик тримає у руках оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи / Фото: Associated Press

Олександр Усик тримає у руках оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи / Фото: instagram.com/usykaa

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Зазначимо, що Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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