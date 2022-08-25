Усик "обскакав" Ф'юрі в рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, Ломаченко втримався у топ-10

Авторитетне видання ESPN опублікувало оновлений рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями. У ньому чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик обійшов володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Так, Усик після перемоги в реванші над Ентоні Джошуа обійшов Ф'юрі й піднявся на четверту сходинку рейтингу.

Своєю чергою, "Циганський король" втратив одну позицію й наразі розташовується на шостому місці.

Знайшлося місце в топ-10 і для ще одного українського боксера. Василь Ломаченко зберіг дев'яту позицію. У жовтні він повернеться на ринг у поєдинку американця Джамейна Ортіса.

Лідирує в рейтингу найкращих боксерів світу від ESPN непереможений американець Теренс Кроуфорд. Чинний чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBO виграв усі свої 38 поєдинків на професійному рингу (29 - нокаутом).

Рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії від ESPN

1. Теренс Кроуфорд (США, 38-0, 29 KO)

2. Наоя Іноуе (Японія, 23-0, 20 KO)

3. Еррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)

4. Олександр Усик (Україна, 20-0, 13 KO)

5. Сауль Альварес (Мексика, 57-2-2, 39 KO)

6. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія, 32-0-1, 23 KO)

7. Артур Бетербієв (Канада, 18-0, 18 KO)

8. Дмитро Бівол (Росія, 20-0, 11 KO)

9. Василь Ломаченко (Україна, 16-2, 11 KO)

10. Шакур Стівенсон (США, 18-0, 9 KO)

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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