Усик очолив престижний рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, Ломаченко - сьомий

Усик очолив престижний рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, Ломаченко - сьомий

У четвер, 12 травня, у топ-10 оновленого рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії від The Ring відбулися зміни.

Чемпіон світу за версією WBO, WBA, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик очолив цей рейтинг.

Про це повідомляє The Ring.

На першому рядку Усик змістив Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), який після поразки від Дмитра Бівола (20-0, 11 КО) опустився на шосте місце. Другим у рейтингу став Теренс Кроуфорд. Замкнув трійку японець Наоя Іноуе.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко посідає сьому позицію.

В рейтингу відсутній Тайсон Ф'юрі, якого називали потенційним суперником Усика, оскільки він заявив про завершення кар’єри.

Топ-10 рейтингу pound for pound за версією The Ring:

1. Олександр Усик

2. Теренс Кроуфорд

3. Наоя Іноуе

4. Еррол Спенс

5. Хуан Франсіско Естрада

6. Сауль Альварес

7. Василь Ломаченко

8. Дмитро Бівол

9. Джош Тейлор

10. Роман Гонсалес

Після початку повномасштабного російського вторгнення Усик вступив до територіальної оборони, проте пізніше отримав дозвіл на виїзд з країни та повідомив, що готуватиметься до реваншу з Ентоні Джошуа.

Спортсмен виклав відеозвернення на своїй сторінці в Instagram, де пояснив своє рішення залишити Україну в умовах війни. На думку боксера, у такий спосіб він більше допоможе своїй країні.

Раніше повідомлялося, що промоутер Джошуа Едді Гірн назвав потенційну дату і місце реваншу з Усиком. Незабаром про бій повинні оголосити офіційно.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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