Усик очолив рейтинг боксерів надважкого дивізіону за версією ESPN, Ломаченко лідирує в легкій вазі

Одразу два українці розташовуються на вершині рейтингів у своїх вагових категоріях.

Видання ESPN оприлюднило оновлені рейтинги найкращих боксерів світу за ваговими категоріями, які очолюють українці Олександр Усик та Василь Ломаченко.

Як повідомляється на сайті ESPN, Усик вийшов на перше місце рейтингу в надважкій вазі після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у бою за звання абсолютного чемпіона світу. Зазнавши першої поразки у своїй кар'єрі, "Циганський король" опустився на другу сходинку.

Ломаченко очолює рейтинг від ESPN у легкій вазі після того, як яскраво нокаутував колишнього "абсолюта" в легкому дивізіоні австралійця Джорджа Камбососа та завоював вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF.

Також зазначимо, що Денис Берінчик, який здолав мексиканця Емануеля Наваррете та здобув вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, піднявся в рейтингу легкого дивізіону від ESPN з десятого на сьоме місце.

Топ-10 боксерів світу в надважкій вазі за версією ESPN

1. Олександр Усик

2. Тайсон Ф'юрі

3. Ентоні Джошуа

4. Джозеф Паркер

5. Філіп Хргович

6. Чжан Чжилей

7. Деонтей Вайлдер

8. Агіт Кабаєл

9. Джаред Андерсон

10 Даніель Дюбуа

Топ-10 боксерів світу в легкій вазі за версією ESPN

1. Василь Ломаченко

2. Джервонта Девіс

3. Шакур Стівенсон

4. Вільям Сепеда

5. Френк Мартін

6. Кейшон Девіс

7. Денис Берінчик

8. Реймонд Мураталла

9. Джордж Камбосос

10. Заур Абдуллаєв

Раніше повідомлялося, що Усика визнали найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після історичної перемоги над Ф'юрі.

Нагадаємо, Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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