Усик очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги: який вигляд має топ-10 за версією BoxRec

Усик очолив рейтинг найкращих боксерів надважкої ваги: який вигляд має топ-10 за версією BoxRec

До топ-100 потрапили шість представників України.

Авторитетний портал BoxRec представив оновлений рейтинг боксерів надважкого дивізіону. Першу сходинку в ньому посів український володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик.

34-річний український боксер перевершив чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, якого власне й позбавив поясів у ніч проти 26 вересня.

Зазначимо, що в топ-100 розташувалися шість боксерів із України. Окрім Усика, до першої сотні увійшли Владислав Сіренко (41-ше місце), Олександр Захожий (58-ме), Віктор Вихрист (59-те), Андрій Руденко (65-те) та Любомир Пінчук (82-ге).

Топ-10 боксерів хевівейту за версією BoxRec

1. Олександр Усик (Україна)

2. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія)

3. Ентоні Джошуа (Велика Британія)

4. Деонтей Вайлдер (США)

5. Ділліан Вайт (Велика Британія)

6. Джозеф Паркер (Нова Зеландія)

7. Дерек Чісора (Велика Британія)

8. Майкл Хантер (США)

9. Мурат Гассієв (Росія)

10. Енді Руїс (США)

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі.

Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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